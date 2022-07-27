«نماز جمعه» نقشه راه زندگی را ترسیم می کند

به گزارش مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با سرپرست و اعضای ستاد نماز جمعه بیرجند ضمن گرامیداشت پنج مرداد سالروز تأسیس نماز جمعه به فرمان رهبر انقلاب، بیان کرد: نماز سیاسی و عبادی همه امور را به عبودیت پروردگار گره می‌زند و سیاست یک تدبیر است که در هر امری باید وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه زندگی نقشه راه می‌خواهد، ادامه داد: خدای متعال دین را تشریع فرموده و انبیا را با دست پر و نقشه راه فرستاده است و جایگاه نمازجمعه هم این است تا نقشه راه زندگی را در تمام ابعاد در اختیار مردم بگذارد.

آیت الله عبادی با توجه به اینکه مردم هر روز از طریق مسجد محل و جامع از احکام و مسائل شرعی بهره مند می‌شوند، افزود: با توجه به مسئله امامت، ولایت، عصمت و عدالت نقشه کلی را مردم باید از نماز جمعه بشنوند و از مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی مطلع شوند.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن بیان کرد: خداوند فرموده انسان باید همه لحظات عمر و زندگی را عبادت کند و بر اساس طرح اولیه که خداوند گذاشته، دین در کنار عبادت است که همه عمر باید در بندگی خدا بگذرد.

آیت الله عبادی به حاکمان ظالم زمان پیامبر اشاره کرد و افزود: آنچه در آن زمان نباید اتفاق می‌افتاد این بود که دشمنان پیامبر نباید متصدی امور می‌شدند و چون ساختار میان نماز مردم و عمل مردم بهم خورد لذا سنگر به دست ظلمه افتاد.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد تنها در زمان نماز به یاد خدا هستند و بعد از آن تمام آنچه را که در نماز و از خطبه‌ها شنیده‌اند فراموش می‌کند، ادامه داد: فاصله بین عبادت و زندگی اگر زیاد شود فاجعه بوده و باعث سو استفاده استعمارگران می‌شود.

آیت الله عبادی بیان کرد: کار انقلاب این نیست که اسلام را پیاده کند بلکه تغییراتی در ساختار جهان انجام می‌دهد و آمادگی پیدا می‌کند برای آنکه بتواند جهان را اصلاح کند.

وی بیان کرد: آنچه قابل سنجش است این است که همه امور از حال تا ۵۰ سال قبل با تمام ریزش و رویش‌ها، با تمام نظرات مخالف و موافق که دارد صحنه جهان را تغییر داده است.

آیت الله عبادی با بیان اینکه اصل رسالت انقلاب این است که جهان را دگرگون کند نه پیاده کردن اسلام زیرا این خود به دست صاحب اصلی آن انجام می‌شود، گفت: انقلاب کار خود را به خوبی انجام داده و تمام معادلات ۵۰ سال قبل دنیا را که فکر می‌کردند محال است بهم ریخته و طرحی نو درانداخته است.

وی با اشاره به اینکه آزمایش‌های بزرگی که هر روز برای همه پیش می‌آید نشانه‌های قبل از ظهور است، افزود: امامان جمعه برای آنچه که تلاش می‌کنند به هر نسبتی بر آثار باقی آن حساب کنند و قدم‌هایی که برای نجات انسان برمی دارند، نتیجه آن را از صاحب اصلی اسلام دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: اسلام برای خراسان جنوبی، ایران و جهان نیست برای انسان است و همگی منتظر منجی هستند.

وی به مسئله اربعین هم اشاره کرد و افزود: مردم در اربعین برای قیام عادلانه حسین که رمز غدیر است در کنار حرم اباعبدالله حسین (ع) می‌آیند تا آدرس حضرت مهدی (عج) را از اربعین حسینی بگیرند.