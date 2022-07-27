۴ قلوهای البرزی صاحب خانه شدند

محمدرضا جهانشاهلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانواده ۴ قلوه‌ها طی دیداری در قالب ملاقات مردمی با عبداللهی استاندار البرز، در خصوص مشکلات خود صحبت کردند.

وی ادامه داد: استاندار طی پیگیری‌ها و مکاتبات لازم با مسئولان مربوطه در راستای تأمین مسکن این خانواده اقدام کرد.

جهانشاهلو گفت: این خانواده که طی ۵ سال جستجو به نتیجه‌ای نرسیده بودند اکنون صاحب خانه شدند.

وی افزود: برنامه سه شنبه‌های هر هفته استاندار به دیدارهای چهره به چهره با مردم شریف استان اختصاص دارد که دیدار این خانواده نیز از جمله آنها بود.