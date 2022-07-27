۵۰۱ هزار مسافر از مرز مهران تردد کردند

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت (چهار ماهه اول سال) ۱۴۹ هزار و ۹۳۴ نفر اتباع ایرانی و بیش از ۱۴۴ هزار و ۲۰۵ نفر از اتباع خارجی از طریق مرز مهران وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: همچنین در این مدت ۶۲ هزار و ۸۶۷ نفر ایرانی و بیش از ۱۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر از اتباع خارجی از طریق مرز بین المللی مهران از کشور خارج شده‌اند.

چشمه خاور گفت: با توجه به شرکت زائران در مراسم عرفه، و امکان تردد انفرادی زائران از مرز مهران، در تیرماه سالجاری بیش از ۲۶۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند.