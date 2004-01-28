رعايت استانداردها ، عاملي براي افزايش بهره وري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي موسسه استاندارد، مهندس سيد ابريشمي كه در نخستين جشنواره توليد ملي ، افتخار ملي سخن مي گفت، از كيفيت به عنوان موضوعي ياد كرد كه مردم همه روزه با آن سروكار دارند و اظهار داشت: در بحث كيفيت عوامل مختلفي مثل دوام ، كاربري ، ابعاد، زيبايي ، بسته بندي و اطلاعات نحوه مصرف دخيل هستند.

وي كيفيت ، قيمت در دسترس بودن ، زمان تحويل ، خدمات پس از فروش ، حفظ محيط زيست و ميزان مصرف انرژي را عوامل موثر در انتخاب كالا عنوان كرد و گفت : مشكلاتي در موارد فوق وجود دارد اما با استاندارد كردن فعاليتهاي مي توان به همه مشكلات فائق آمد.

دبير شوراي عالي استاندارد افزود: رعايت استانداردهاي ملي، بين المللي و كارخانه اي مهمترين عامل در كيفيت كالا و انتخاب آن هستند كه مي توانند با افزايش بهره وري به كاهش قيمت نيز بينجامند.

به گفته وي، درخدمات پس از فروش هم رعايت استانداردها رضايت مشتريان را به دنبال خواهد داشت . وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وظايف مختلف موسسه از جمله تاييد صلاحيت آزمايشگاهها ، صدور گواهي كاربرد علامت استاندارد وتدوين استانداردها گفت: بايد به جايي برسيم كه همه خود را مقيد به اجراي استانداردهاي تدوين شده بدانند و نيازي به اجباري شدن استانداردها نباشد.

مهندس سيد ابريشمي از تشكل ها به عنوان بهترين مرجع براي راهنمايي دستگاههاي دولتي ياد كرد و اظهار داشت: تشكلها از وضعيت بازار آگاهند و مي توانند توليد كنندگان متخلف را شناسايي و به موسسه استاندارد معرفي كنند تا جلوي توليد آنها گرفته شود.

وي از مردم نيز درخواست كرد با نخريدن كالاهاي بي كيفيت ، توليد كنندگان را به توليد با كيفيت وادار نمايند.