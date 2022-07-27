راه اندازی سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد چهارشنبه در آئین راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت، گفت: مرکز سامد برای ارتباط‌گیری آسان‌تر با رئیس‌جمهور و هیئت دولت در سفرهای استانی راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: افرادی که می‌خواهند با رئیس جمهور و وزرا ارتباط بگیرند می‌توانند با شماره ۱۱۱ تماس بگیرند و درخواست، پیشنهاد، انتقاد، طرح یا برنامه خود را اعلام کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه اپراتور، پیام آن‌ها را ثبت می‌کند، این پیام در نهاد ریاست جمهوری و استانداری همدان ثبت و بلافاصله یک کد برای تماس گیرنده ارسال می‌شود که کد پیگیری است؛ اظهار کرد: بالغ بر ۸۰۰ نفر برای پاسخ‌گویی به مردم آموزش دیده و در لحظه ۲۰۰ نفر پاسخگو هستند.

قاسمی فرزاد با تصریح بر اینکه اپراتورها امروز و فردا یعنی ۵ و ۶ مردادماه از ساعت ۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰ یکسره پاسخگو هستند؛ اضافه کرد: اقدام دیگری که در کنار سامد انجام و اجرا خواهد شد، میز خدمت یا ارتباط مردمی است که معاونین وزرا در ۲۹ دستگاه از ساعت ۸ تا ۱۸ پاسخگوی مراجعین حضوری هستند.

این مسئول در ادامه افزود: این دو شیوه منحصر به‌فرد در دولت سیزدهم است؛ چون در سنوات قبل، مردم نامه می‌نوشتند و حجم زیادی داشت و رسیدگی به آن زمان زیادی می‌برد همچنین در نقل و انتقالات دچار مشکل می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه تماس با سامد کاملاً قابل رصد است تابه نتیجه نهایی برسد؛ خاطرنشان کرد: هم استانی‌ها می‌توانند امروز و فردا تماس بگیرند و درخواست خود را به نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط انتقال دهند.