آغاز برداشت فندق در گیلان/ بیش از ۲۱ هزار تن برداشت می شود

منوچهر پارسافر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت محصول نوبرانه فندق از باغات اشکورات رودسر اظهار کرد: پیش بینی شده ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن محصول فندق از باغات گیلان برداشت شود.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت این محصول در استان گیلان ۲۰ هزار و ۲۵۰ هکتار است، عنوان کرد: ارزش اقتصادی این محصول بیش از ۱۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه ۸۹ هزار و ۳۵۰ بهره‌بردار در این حوزه فعالیت دارند، گفت: استان گیلان دارای رتبه نخست در تولید محصول فندق کشور بوده و ۸۵ درصد تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: شهرستان رودسر، املش، سیاهکل، تالش، آستارا و رودبار مهمترین شهرستان‌های تولید کشت فندق استان هستند و رودسر با بیشترین سطح زیر کشت در تولید رتبه اول استان و کشور را به خود اختصاص داده است.