آغاز صادرات گندم نماد استقلال و خودکفایی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید مسعود میرکاظمی در حاشیه نخستین مرحله از صادرات محموله گندم مازاد بر نیاز کشور از طریق بندر امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از فراهم شدن امکان صادرات محصولات کشاورزی از ایران به دیگر کشورهای جهان افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته، علاوه بر تامین نیاز کشور به محصولات مختلف کشاورزی، محصولی کیفی تولید و به بازارهای بین المللی عرضه خواهیم کرد .

وی اظهار داشت: امسال کشور ما به عنوان صادر کننده محصول گندم به میزان یک میلیون تن در فهرست های جهانی در همه جا معرفی شده و سال آینده این روند بیشتر می شود تا علاوه بر تامین نیاز کشور، مانند همیشه بتوانیم سکوی صادراتی را برای خود حفظ کنیم .

میرکاظمی در خصوص صادرات دیگر محصولات کشاورزی به ویژه برنج خاطرنشان کرد: کشور ما در تولید بسیاری از محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج بسیار مستعد است اما برای خودکفایی در تولید این محصولات و توسعه صادرات آنها، استفاده مناسب از آب و منابع آبی کشور، توسعه فیزیکی اراضی کشاورزی، افزایش بهره وری و بهبود توسعه خدمات بازرگانی باید به طور همزمان صورت گیرد .

وزیر بازرگانی در خصوص توسعه امر صادرات از کشور و پرداخت های وام های ریالی به صادر کنندگان یادآور شد: پرداخت وام ها به صورت ریالی از قبل نیز متداول اما حجم آن کمتر بوده است .

وی در این خصوص از اختصاص 9 میلیارد دلار جوایز صادراتی به عنوان کمک دولت از حساب ذخیره ارزی در بودجه سال 86 خبر داد و عنوان کرد: سه میلیارد دلار این رقم از طریق سه بانک و شش میلیارد دیگر نیز ازطریق دیگر بانک ها در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد .

وزیر بازرگانی حجم مطالبات صادر کنندگان از جوایز صادراتی وزارت بازرگانی را تا پایان امسال پنج هزار میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: دولت پیشنهادی برای پرداخت این مطالبات داده و دو فوریت آن نیز تصویب شده است که در اجرای اصل 44 از محل مصارف دارایی و فروش سهام بدهی صادر کنندگان به آنها پرداخت شود .

وی همچنین در خصوص کدینگ ملی یا طبقه بندی و شماره گذاری کالا نیز بیان داشت: این امر یکی از زیر ساخت های اصولی و اساسی کشور است که محقق شده و امروز طبقه بندی کالای مناسبی داریم که در بخش خرید، توزیع و نگهداری، انبار و حمل و نقل کالا از این شماره ها استفاده می کنیم .

میر کاظمی با اشاره به ظرفیت های خالی موجود در کشور در توسعه امر صادرات به ویژه محصولات کشاورزی اظهار داشت: بازارهای فعلی داخلی محدود و به اندازه نیاز کشور است که این نگاه باید با سمت صدور محصولات کشاورزی به خارج از کشور تغییر یابد .

وزیر بازرگانی بیان داشت: باید به سمت بازارهای خارجی برویم تا در امر توسعه صادرات نیز ظرفیت های خالی را برای اشتغال در کشور فراهم کنیم .