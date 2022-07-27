پایان آبگذاری کانال های کشاورزی گیلان از سد سفیدرود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید خرمی گفت: بر اساس تقویم آبیاری تدوین شده برنامه آبگذاری کانال‌های کشاورزی از سد سفیدرود به پایان رسید و پس از این چنانچه مناطقی نیاز به آب داشته باشند، به صورت موردی تأمین آب می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط کمبود آورد آب سد سفیدرود و کمبود بارش‌ها امسال با تشکیل قرارگاه جهادی آب استان توسط استاندار، تجربه بسیار موفق و ارزشمندی را داشتیم.

خرمی اظهار امیدواری کرد در سال‌های آتی با همین همبستگی بین مردم و مسئولین، بتوانیم فصل کشاورزی و تأمین آب را به خوبی پشت سر بگذاریم.