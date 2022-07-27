خسارت جانی ومالی ناشی از سیلاب در نی ریز گزارش نشده است

مختار یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از بارش ۶ میلیمتری باران امروز در این شهرستان خبر داد و گفت: بحمدلله شرایط جوی در این شهرستان مساعد است.

وی افزود: دربارندگی امروز شهرستان نی ریز تا کنون مشکلی پیش نیامده و تنها روستای بشنه از توابع بخش قطرویه شهرستان‌نی ریز دچار آبگرفتگی شده بود که توسط امدادگران هلال احمر وپرسنل این جمعیت آب‌های سطحی از معابر ومنازل جمع آوری شده است.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان نی ریز از آمادگی سالن‌های ورزشی، مدارس و سالن‌مدیریت بحران این شهرستان برای اسکان‌اضطراری مردم خبر داد و گفت: بحمدلله هیچیک از نقاط نی ریز نیازمند تخلیه اضطراری نبوده ولی با این‌حال به‌مردم‌اعلام کرده ایم که در صورت احساس خطر در جایگاه‌های تعیین شده برای اسکان اضطراری مراجعه کنند.

یوسفی همچنین از آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران این شهرستان از دو هفته پیش تا کنون خبر داد.