پنجره مهر؛ حجت الاسلام حریزاوی: هیئت به مسائل اجتماعی بی تفاوت نیست

اصفهان- قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی به نقش اجتماعی هیئت های مذهبی تاکید کرد و این جمعیت را نسبت به بی تفاوتی اجتماعی اخطار داد.