حجت الاسلام حریزاوی: هیئت به مسائل اجتماعی بی تفاوت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روحالله حریزاوی عصر چهارشنبه در گردهمایی هیئتهای مذهبی اصفهان حاضر شد.
وی در این گردهمایی بر نقش اجتماعی هیئتهای مذهبی در جامعه تاکید کرد که در ادامه بخشی از اظهارات قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی را میبینید
اصفهان- قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی به نقش اجتماعی هیئت های مذهبی تاکید کرد و این جمعیت را نسبت به بی تفاوتی اجتماعی اخطار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روحالله حریزاوی عصر چهارشنبه در گردهمایی هیئتهای مذهبی اصفهان حاضر شد.
وی در این گردهمایی بر نقش اجتماعی هیئتهای مذهبی در جامعه تاکید کرد که در ادامه بخشی از اظهارات قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی را میبینید
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