لحظه شکستن سیل بند و سرازیر شدن سیل در روستای داوران رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ادامه بارندگیهای مانسون در کرمان منجر به بروز سیلاب در روستای داوران از توابع شهرستان رفسنجان و شکستن سیل بند شد.
شکستن دیوارهها سیل بند موجب آبگرفتگی بخشهایی از روستا شده است.
کرمان- بارندگی شدید موجب شکستن سیل بند روستای داوران و سرازیر شدن سیل در این روستا از توابع رفسنجان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ادامه بارندگیهای مانسون در کرمان منجر به بروز سیلاب در روستای داوران از توابع شهرستان رفسنجان و شکستن سیل بند شد.
شکستن دیوارهها سیل بند موجب آبگرفتگی بخشهایی از روستا شده است.
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