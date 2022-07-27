لحظه شکستن سیل بند و سرازیر شدن سیل در روستای داوران رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ادامه بارندگی‌های مانسون در کرمان منجر به بروز سیلاب در روستای داوران از توابع شهرستان رفسنجان و شکستن سیل بند شد.

شکستن دیواره‌ها سیل بند موجب آبگرفتگی بخش‌هایی از روستا شده است.