سرخابی ها از شیرازی ها شش امتیاز می خواهند / صبا با رویای صدرنشینی به میدان می رود

به گزارش خبرنگارمهر، بازی مایوس کننده استقلال مقابل سایپا که با شکست 2 بریک این تیم همراه بود، طبعات زیادی را برای آبی پوشان به دنبال داشت. جدا از دور شدن از صدر جدول، آتش انتقادات تند تر شد و حجازی نیز نجوای تحول در کادر فنی را در گوش خود شنید. تمام این اتفاقات تلخ را فقط یک چیز می تواند به فراموشی بسپارد و آن نیز شکست برق شیراز در حافظیه است. کاری که استقلال در فصول گذشته نشان داده می تواند به خوبی از پس آن برآید.

اما برای این بازی حساس که قرار است ساعت 20 فردا در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزارشود ناصر حجازی بازهم امیرحسین صادقی، محسن بیاتی نیا و محسن یوسفی را در اختیار ندارد. آنچه پس از شکست مقابل سایپا قابل پیش بینی است تغییراتی است که استقلال در خط دفاعی و کلا سازمان تدافعی خود اعمال خواهد کرد. استقلال شاید با همان ترکیب بازی گذشته به میدان برود اما بعید نیست بازیکنان در قالب سیستمی جدید در زمین جابجا شوند.

بیست و چهار ساعت بعد از تقابل برق شیراز- استقلال تهران، دیگر تیم پرطرفدار پایتخت در خانه پذیرای فجرمقاومت سپاسی شیراز است. پس از توقف مقابل راه آهن دیگر پرسپولیس تیم دوست داشتنی ابتدای فصل نیست. خیلی راحت تر مورد نقد قرار می گیرد و همه به خود این اجازه را می دهند که سقوط تدریجی این تیم را پیش بینی کنند.

اگر پرسپولیس مانند بازی راه آهن دل به بازی احساسی ببندد و دنبال بهانه باشد قطعا ناکامی ها ادامه می یابد اما زدن طرحی نو از سوی افشین قطبی و تحول در پرسپولیس می تواند پیروزی خانگی بر فجر را رقم بزند، صدرنشینی ادامه یابد و پس از دو فصل پرسپولیس شاگردان پیروانی را در تهران شکست دهد.

از دیگر بازی های حساس هفته می توان به تقابل صباباتری با ذوب آهن اشاره کرد. صبا این فرصت را دارد که در غیاب سپاهان با امید توقف پرسپولیس برابر فجرسپاسی با سودای صدرنشینی به دیدار ذوب آهن برود. مثل ملوان که در پی پیروزی های شیرین ابتدای فصل به دنبال شکست شیرین فراز کرمانشاه است که شاید اتفاقی افتاد و قوی سپید هم به صدر جدول رسید.



- برنامه دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس به شرح زیر است:

پنجشنبه - 29/6/86

* صباباتری - ذوب آهن ( ورزشگاه درخشان رباط کریم تهران ) ساعت 20

* برق شیراز - استقلال تهران ( ورزشگاه حافظیه شیراز ) ساعت 20

جمعه 30/6/86

* صنعت نفت آبادان - مس کرمان ( ورزشگاه نفت آبادان ) ساعت 20

* سایپا - استقلال اهواز( ورزشگاه انقلاب کرج ) ساعت 20

* پگاه گیلان - راه آهن ( ورزشگاه سردار جنگل رشت ) ساعت 20

* شیرین فراز کرمانشاه - ملوان انزلی ( ورزشگاه آزادی کرمانشاه ) ساعت 20

* ابومسلم - پیکان ( ورزشگاه ثامن الائمه مشهد ) ساعت 20

* پرسپولیس - مقاومت سپاسی ( ورزشگاه آزادی تهران ) ساعت 20