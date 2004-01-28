برنامه هسته اي آمريكا، مانعي بر سر برنامه نابودي سلاح هاي كشتار جمعي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، محمد البرادعي گفت : تجربه ليبي در زمينه دستيابي به عناصر و تجهيزات هسته اي، منجر به افشاي بازار سياه گسترده اي شده است كه مايه نگراني واقعي ما شده است .

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت :ايران و ليبي شفاف تر از اسراييل عمل مي كنند و برنامه توليد سلاح هاي اتمي آمريكا، برنامه جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي را تضعيف مي كند.

البرادعي در گفتگو با نشريه "تريبون مديا سرويس اينترنشنال" در مورد اينكه از شفاف عمل كردن ليبي در مورد برنامه هسته اي اش چه سودي در مورد شبكه بين المللي فروش تجهيزات توليد سلاح هسته اي برديد، گفت: تجربه ليبي فاش كرد كه شبكه بازار سياه پيشرفته اي براي فروش تجهيزات و مواد هسته اي به كشورهايي كه براي توليد سلاح هسته اي تلاش مي كنند، وجود دارد وافشاي اين شبكه واقعا ما را نگران كرده است .

البرادعي در مورد بازار سياه تجهيزات هسته اي گفت : اين مواد و تجهيزات دريك كشور طراحي مي شوند و در كشور ديگر ساخته وبه كشورديگري حمل مي شود، ما درحال حاضر به صورت اساسي براي درك فعاليت اين گروه تلاش مي كنيم تا بتوانيم كشورهايي كه اين شبكه را به عناصر و تجهيزات هسته اي مجهز كرده اند، مانند آنچه در مورد ليبي روي داد، برملا كنيم.

به گفته وي، ليبي در مراحل نزديكي از توليد سلاح هسته اي قرار داشت.

البرادعي در پاسخ به اين سوال كه برخي تحليلگران معتقدند كه پاكستان مركز شبكه قاچاق تجهيزات هسته اي است وهمچنان برنامه و طرح مربوط به جداسازي اورانيوم راعلاوه بر ارائه كمك هاي مهندسي به ليبي و ايران دنبال مي كند، اظهار داشت: نمي توانم آن را مورد تاكيد قرار دهم ، دولت پاكستان در حال حاضر ، دانشمندان متهم در زمينه صدور اطلاعات هسته اي را تحت بازجويي قرار داده و اعلام كرده است در صورت اثبات اين اتهامات، به فعاليت رسمي اين دانشمندان پايان خواهد داد.



اكثر ادعاهاي آمريكا صحت ندارد، ايران از توافقنامه منع گسترش سلاح هاي كشتارجمعي به عنوان پوشش سوء استفاده نكرده است. زيرا بايد مدركي وجود داشته باشد كه نشان دهد كشوري براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي تلاش مي كند و چنين مدركي در مورد ايران بدست نيامد. البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي

وي درمورد موافقت اخيرايران با بازرسي هاي سرزده و پروتكل الحاقي و اتهامات آمريكا به اين كشور در مورد تلاش براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي در پوشش برنامه هاي غير نظامي گفت : اكثر ادعاهاي آمريكا صحت ندارد، ايران از توافقنامه منع گسترش سلاح هاي كشتارجمعي به عنوان پوشش سوء استفاده نكرده است. زيرا بايد مدركي وجود داشته باشد كه نشان دهد كشوري براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي تلاش مي كند و چنين مدركي در مورد ايران بدست نيامد. وي تاكيد كرد كه ما به نظامي قدرتمند براي افشاي برنامه سلاح هاي هسته اي در كشورها و داشتن مدارك براي اثبات وجود اين برنامه نياز داريم.وي اتهام آمريكا به ايران را در مورد تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي در پوشش توافقنامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي و برنامه غير نظامي، نادرست و غير واقعي خواند.البرادعي تصريح كرد: تنها در چارچوب توافقنامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي و با وسائل ديپلماتيك و فشار در چارچوب التزاماتي كه توافقنامه تحميل مي كند، مي توان كشورها را وارد عمليات بازرسي وارد كرد زيرا اگر توافقنامه نبود چه بسا ما نمي توانستيم ايران را وارد بازرسي يا وادار به اعتراف به حجم برنامه هايش كنيم.وي در پاسخ به اين سوال كه چگونه ممكن است ايران را به داشتن شفافيت بيشتر در مورد برنامه هسته اي اش وادار كرد و اسراييل را از اين قاعده مستثني كرد، اظهار داشت: اين امر امكان پذير نيست، آنچه در سطح جهان اجرا مي شود، در سطح منطقه اي هم اجرا مي شود، ساختارامنيتي غيرمتوازن نمي تواند تداوم داشته باشد،امنيت ايده آل براي يك كشور به معناي نبود امنيت براي كشورديگر نيست، نمي توان از ليبي و ايران خواست كه نسبت به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي پايبند باشند اما از اسراييل چنين درخواستي نشود و اين رژيم همچنان به حفظ سلاح هاي هسته اي خود ادامه دهد.اگر صلح واقعي در خاورميانه مي خواهيم، بايد ساختار امنيتي موازي با روند صلح با هدف رهايي از سلاح هاي كشتار جمعي و پيگيري اقدامات اعتماد سازي ايجاد كنيم.البرادعي در مورد اين سوال كه آيا ايران و ليبي در مورد برنامه اتمي خود شفاف تر از اسراييل عمل كردند، گفت: بله ايران و ليبي همكاري مي كنند، امااسراييل خارج از دايره بازي در حال حاضر است و چالش ما چگونه داخل كردن تل آويو در اين بازي است .مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در پايان با اشاره به وجود حدود30 هزار كلاهك هسته اي در قدرت هاي بزرگ، آن را باعث تضعيف برنامه جهاني براي نابودي سلاح هاي كشتار جمعي خواند و خواستاريك راهكاري عملي و جدول زمان بندي براي ملزم كردن اين كشورهاي هسته اي به نابود كردن سلاح هاي خود شد.