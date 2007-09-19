به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره عکس "کودک؛ آینه معنویت" از تیرماه به همت فرهنگسرای کودک آغاز به کار کرده و تاکنون بر اساس برنامه پیش رفته است. منیژه شعاعی مدیر جشنواره در این باره گفت: "جدول زمانبندی جشنواره از آغاز سال 1386 تنظیم شده و بنا داریم با دقت و طبق آن پیش برویم."

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره "کودک؛ آینه معنویت" در ادامه افزود: "طبق برنامه‌ریزی‌های ما، کتاب جشنواره باید تا 18 آبان‌ماه چاپ شود تا در مراسم تقدیر از برگزیدگان که روز 20 آبان‌ماه برگزار می شود، در اختیار عکاسان و شرکت‌کنندگان در جشنواره قرار بگیرد."

شعاعی گفت: "چاپ کتاب آثار برتر جشنواره به یک ماه زمان نیاز دارد و برترین‌ها روز 17 مهر معرفی می‌شوند. از این زمان تا اختتامیه حدود یک ماه وقت داریم و یک هفته فرصت حداقل زمان برای داوران جشنواره است. بنابراین مهلت ارسال آثار (10 مهرماه) تمدید نمی‌شود. دبیرخانه جشنواره هم در خیابان میرداماد، خیابان شهید سهیل تبریزیان، نبش کوچه بهبهانی، شماره 24 واقع است."

مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه 3 شهرداری تهران در خاتمه تاکید کرد اولویت در انتخاب آثار برتر با عکس‌های غیرارشیوی است. وی گفت: "کودکان را در همه زوایای زندگی می‌توان یافت و در رفتارهای آنان غور کرد و بهانه عکاسی برای جشنواره عکس "کودک؛ آینه معنویت" قرار داد."

تمام اطلاعات مربوط به این جشنواره در سایت اختصاصی آن به نشانی www.koodakphoto.ir قابل دریافت است.