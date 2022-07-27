بارش های فارس خسارت جانی به همراه نداشت/آماده باش کامل وجود دارد

خلیل عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بارش‌های دو روز گذشته در فارس هیچ گونه خسارت جانی به همراه نداشته است، گفت: طی دو روز گذشته بیشترین بارش‌ها را در شهرستان‌های، گراش، اوز، لارستان، زرین دشت، خنج، داراب، نی ریز، جهرم، مهر و لامرد، فیروزآباد، فراشبند، بوانات و سرچهان شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: از عصر چهارشنبه بارش‌ها در نواحی شرقی و جنوبی استان شروع شد و از صبح پنجشنبه نیز بارندگی‌ها با رطوبت بالا به تدریج به مرکز استان و شهرستان‌های ممسنی، رستم، کوهچنار، کازرون، سپیدان، اقلید و سعادت شهر، پاسارگاد، مرودشت می‌رسد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تاکید کرد: ستاد مدیریت بحران در سراسر شهرستان‌های فارس در حالت آماده باش کامل هستند و تمامی مرخصی مسئولین لغو شده است.

عبدالهی ادامه داد: چهارشنبه شب نیز طبق تاکیداتی که از قبل به فرمانداران شده بود نقاط حادثه خیز به سرعت تخلیه شد و مردم به مکان‌های امن انتقال داده شدند.

وی تاکید کرد: از روز پنجشنبه تا شنبه تمامی شهرستان‌های استان فارس درگیر این سامانه بارشی خواهند شد.