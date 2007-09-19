چهار پروژه راه روستایی در شهرستان چناران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر خانزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: با بهره برداری از این پروژه ها 561 خانوار روستایی در منطقه از راه مناسب آسفالت برخوردار شدند.

وی پروژه احداث و آسفالت راه روستایی محسن آباد - پس پشته به طول 9 کیلومتر را یکی از این پروژه ها خواند و گفت: این راه با اعتباری حدود 4/5 میلیارد ریال احداث شده است که با ساخت آن 243 خانواده روستایی از راه مناسب برخوردار شدند.

خانزداده به احداث و آسفالت راه روستایی حیطه طلا - کومهن اشاره کرد و یادآور شد: این راه به طول سه هزار و 700 متر با اعتباری حدود یک میلیارد و 775 میلیون ریال احداث شده است .

وی احداث و آسفالت راه روستایی چناران - کرنگان را از دیگر پروژه های افتتاح شده در هفته دولت خواند و تاکید کرد: برای احداث این راه به طول سه کیلومتر یک میلیارد ریال هزینه شد تا 50 خانوار روستایی کرنگان از راه مناسب برخوردار شوند.

خانزاده به بهره برداری از پروژه احداث و آسفالت راه روستایی قیاس آباد به طول سه هزار و 270 متر اشاره کرد و گفت : برای ساخت این راه حدود هزار و 420 میلیون ریال اعتبار هزینه شده تا 268 خانوار این روستا نیز از راه مناسب برخوردار شوند.



