عدم اعتبار بزرگترین مشکل جبل النور مشهد است

غلامحسین منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: قرار داشتن پیکر پاک شهدای گمنام در جبل النور کوهسنگی باعث شده تا عده زیادی برای زیارت به قله مشرف شوند اما مسافت زیاد و عدم وجود سرویس های بهداشتی و وضوخانه از بزرگترین مشکلات محل است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون شهرداری مشهد وعده هایی مبنی بر بهسازی و ایجاد فضایی خاص بر روی قله داده که هنوز به نتیجه نرسیده است.

منتظری با اشاره به این که سالانه بیش از 300 هزار نفر از این مکان بازدید می کنند، عنوان کرد: بیشتر این افراد توریست هستند و کمبود امکانات بسیاری از آنان را برای همیشه فراری می دهد.

وی بیان داشت: شهرداری باید برای رفاه حال خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران امکانات مناسبتری را در این مکان فرهنگی، مذهبی فراهم نماید.