به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاوسی چهارشنبه شب در دیدار رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور با استاندار گفت: مساحت خراسان جنوبی به اندازه مساحت هشت استان کشور است که نیاز به نگاه ویژه دارد.

به گفته وی با توجه به موقعیت استان از هلال احمر کشور و استانداری در خواست کمک ویژه برای ایجاد پایگاه های امداد و نجات را داریم تا از این طریق در جذب حداکثری برای خدمت به مردم موفق شویم.

وی اضافه کرد: از آن جایی که معتقد به پیشگیری هستم، درخواست می کنم در صورت امکان هلال احمر عضو شورای برنامه ریزی استان شود.

کاوسی از اعتماد هلال احمر کشور و استاندار نسبت به خود تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد شرمنده مردم استان نشود و امداد گر خوبی باشد.

رضایی مدیر عامل سابق جمعیت هلال احمر استان هم در این دیدار گفت: هلال احمر در تخصیص اعتبارات مربوط به سفر رئیس جمهور به همراه تعدادی دیگر از دستگاه های اجرایی دیگر دیده نشده که پی گیری های در این باره انجام شده است.