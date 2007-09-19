جشن تولد 25 سالگی صورتک خندان!

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکا ای فلمن، استاد دانشگاه کرنجی ملون در 25 سال قبل یکی از معروف ترین چهره های جهانی را اختراع کرد.

چهره بسیار معروفی که صورتک خندان و بعدها شکلک های اینترنتی نام گرفت، به مرور توانست تبدیل به یک سمبل جهانی در ارتباطات الکترونیکی شود.

19 سپتامبر 1982 این پروفسور که در آن زمان تنها 34 سال داشت، روی یک نشریه الکترونیکی دانشگاه کرنجی ملون پیامی فرستاد که تاریخ را دگرگون کرد. این پیام عبارت بود از: "پیشنهاد می شود از این پس در ادامه نوشته های طنز از این نشانه استفاده شود : :-) لطفا این علامت را از پهلو نگاه کنید!"

اسکات فلمن

این سمبل که امکان تشخیص فوری پیام های تمسخرآمیز را دارد از سوی همکاران فلمن پذیرفته شد و به سرعت در سطح دانشگاه گسترش یافت. با رشد اینترنت در دهه 90 این سمبل به سمبلی جهانی تبدیل شد و علاوه بر صورتک خندان، طرح های دیگری از این سمبل نیز عرضه شد. در این صورتک به طور ساده حرف D سمبل دهان باز و حرف P سمبل زبان درازی است.

در این خصوص فلمن در مراسم سالروز این صورتک اظهار داشت: "تاکنون میلیون ها نفر از من خواسته اند که برایشان به جای امضا از این صورتک ها بکشم."

اگرچه مخترع این سمبل در عصرانقلاب دیجیتالی فلمن است، اما به نظر می رسد پدر "صورتک خندان" بسیار پیر باشد. در حقیقت نخستین پدر این صورتک اولین بار در سال 1875 در الفبای مورس ابداع شد که در آن زمان در الفبای مورس برای نشان دادن مختصر "سلامت باشی" از عدد 73 استفاده می شد.

در سال 1912 یک روزنامه نگار آمریکایی به نام "آمبروس بروس" پیشنهاد کرد که از نشانه \__/ به عنوان سمبل یک دهان خندان استفاده شود.

حتی قبل از فلمن هم "ولادیمیر نابوکف" نویسنده کتاب "لولیتا" نیز در پاسخ تمسخرآمیز خود به سوال یک روزنامه نگار روزنامه نیویورک تایمز از یک علامت چاپی ویژه خنده استفاده کرد.

در مراسم بیست و پنجمین سالروز "صورتک خندان"، دانشگاه کرنجی ملون یک جایزه سالانه 500 دلاری را با عنوان Smiley Award برای نوآوری در ارتباطات الکترونیک در نظر گرفته است.