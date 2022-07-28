۵ میلیارد تومان به محیط زیست طبیعی خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حاتمی در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی بیان کرد: این استان دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی به لحاظ پوشش گیاهی و جانوری است.

حاتمی با بیان اینکه شرایط پیش رو بر اهمیت تخصیص اعتبار مناسب در راستای حفاظت از محیط زیست می‌افزاید، ادامه داد: پنج میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی سال ۱۴۰۰ به حوزه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اختصاص یافت.

وی اظهار کرد: با تخصیص این اعتبار طرح‌ها و پروژ ه های متعدد و مختلفی در این حوزه در استان تعریف شده و در حال اجرا است.

حاتمی بیان کرد: احداث سد ذخیره آب و خرید تانکر، خرید تجهیزات نوین پایش مناطق (پهباد)، ایجاد بستر و زیرساخت‌های گردشگری در تالاب کجی نمکزار نهبندان و اجرای عملیات تثبیت مرز در تالاب نهبندان از جمله طرح‌های در حال اجرا است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: آبیاری عرصه‌های کاشته شده از سنوات قبل، تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های محیط بانی، اجرای عملیات سرشماری وحوش در مناطق تحت مدیریت و ایجاد زیستگاه غنی از مواد غذایی به منظور تثبیت جمعیت پرنده نادر و در معرض خطر انقراض هوبره در منطقه حفاظت شده پترگان از دیگر طرح‌ها برنامه‌ریزی شده و در حال انجام است.