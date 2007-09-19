گسترش باغ های زیتون روغن خوراکی استان کرمان را تامین می کند

:

معاون فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشتسازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در نظر دارد با گسترش باغ های زیتون در اراضی مستعد کاشت این محصول، امکان تامین بخشی از روغن خوراکی مورد نیاز استان را فراهم کند

حسین میرزابیگی تصریح کرد : با توسعه باغهای زیتون در شهرستان های سیرجان، کرمان، بافت، زرند، راور، بم و رفسنجان، سطح باغ های زیتون در استان به بیش از 2 هزار هکتار رسیده است که پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 200 تن زیتون از این مقدار اراضی برداشت شود .

میرزابیگی خاطر نشان کرد : از جمله فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی در خصوص تولید محصول زیتون در استان کرمان مطالعات اجرایی توسعه زیتون و تولید نهال می باشد .

وی گفت : در سال جاری تعداد 200 هزار اصله نهال زیتون از ارقام مختلف به منظور تامین نهال مورد نیاز مناطق مستعد در میان کشاورزان توزیع شده است .

معاون فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از دیگر اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان برای توسعه سطح زیرکشت محصول زیتون، احداث باغات سازگاری در سطح هفت هکتار، برنامه ریزی در خصوص اجرای طرح بهسازی و اصلاح باغ های زیتون در سطح بیش از 200هکتار به صورت الگویی با اعتبارات دولتی در شهرستان های استان ذکر کرد .

وی عنوان کرد : به منظور فرآوری محصول زیتون در استان کرمان ، مجوزهای لازم در خصوص راه اندازی چهار دستگاه فرآوری زیتون در شهرستان های سیرجان، کرمان و زرند و همچنین یک واحد روغن کشی در شهرستان زرند صادر شده است که هم اکنون فعال هستند .