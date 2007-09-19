به گزارش خبرگزاری مهر، متکی در این دیدار ابتکار پادشاه مغرب برای برگزاری نمایشگاه 2020 طنجه را بسیار ارزشمند و قابل تقدیر توصیف کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران از برگزاری این نمایشگاه در مغرب حمایت کرده و خواهد کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به دیدارهای متقابل انجام شده گفت: اراده مقامات دو کشور برای تداوم دوستی و افزایش همکاری ها است و دو کشور می توانند با شناخت ظرفیت های جدید همکاری در بخش های مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی موضوع سرمایه گذاری های مشترک را مورد توجه قرار دهند.

متکی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران برای منطقه مغرب عربی و کشورهای شمال آفریقا اهمیت خاصی قائل است، افزود: ما برای توسعه روابط با مغرب هیچ محدودیتی نداریم و پیشرفت، قوت و آبادانی مغرب را پیشرفت، قوت و آبادانی خود تلقی می کنیم.

محمد بوطالب با مهم خواندن سفر خود به ایران آن را در چارچوب زمینه سازی برای نمایشگاه طنجه و پیشبرد، تشویق و تحرک بخشیدن به همکاری های فی ما بین دو کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری و همکاری های منطقه ای و بین المللی اعلام نمود و افزود: مغرب در راستای روابط دوستانه و برادرانه خود با ایران آماده همکاری در بالاترین سطوح با جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر انرژی مغرب اظهار امیدواری نمود که برگزاری پنجمین اجلاس مشترک اقتصادی بین دو کشور بتواند زمینه ساز تحرک جدید در روابط اقتصادی فی ما بین گردد.