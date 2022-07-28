دستگیری کلاهبرداران اینترنتی در کردستان

سرهنگ مهدی دانش پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی چند روز اخیر چندین شکایت از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک جعلی و هک شدن گوشی همراه آنها و برداشت پول از حساب‌هایشان وصول شد.

وی افزود: پلیس فتا با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات پلیسی، متهمین را شناسایی و دستگیر کرد.

سرهنگ دانش پور اعلام کرد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد حدود ۳۰۰ میلیون ریال از حساب این شکات کلاهبرداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت دریافت پیامکی از سیم کارت‌های شخصی با لینک‌های جعلی با عناوین مختلف از جمله سامانه ثنا و یارانه معیشتی و غیره اعتماد نکرده و از کلیک کردن بر روی لینک‌های جعلی خودداری کنند.