کمیسیون تلفیق بررسی طرح تفصیلی در کرج تشکیل شد

سخنگوی شورای شهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مراحل رسیدگی و تصویب طرح جامعه کلانشهر کرج با سرعت در شورای اسلامی شهر کرج در حال رسیدگی است و کمیسیون تلفیق نیز با حضور تمام اعضای شورا به منظور بررسی طرح تفصیلی در روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته از هشت صبح تا 17 در صحن علنی شورای شهر تشکیل می شود.

داود وحیدی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در مرحله نخست به رسیدگی محدوده توسعه کالبدی و محدوده پیشنهادی (محدوده قانونی) را در دستور کار قرار دادند و پس از آن با بازدید های میدانی، محدوده های مرزی مختلف شهر را بررسی و در جلسات کمیسیون تلفیق 80 درصد کار رسیدگی به محدوده قانونی پشت سر گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شبکه رفت و آمد کرج که از موضوعات بسیار حائز اهمیت بوده و حساسیت قابل توجهی برخوردار دارد نیز در حال بازبینی است.

وحیدی یادآور شد: نگاه کلی اعضا شورای شهر تا حد امکان در حذف نکردن شبکه های رفت و آمد و انجا پیش بینی های لازم در این شبکه برای کلانشهر کرج است.