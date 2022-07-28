ورود شاهرود و میامی به پیک هفتم کرونا/ ۱۱ نفر بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیبانی ظهر پنجشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ که به میزبانی مدرسه قلعه شاهرود برگزار شد، با اشاره به آغاز پیک هفتم بیماری کرونا، بیان کرد: در شبانه روز گذشته ۱۰ نفر در بخش و یک نفر در بخش آی سی یو بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود بستری شد که نشان می‌دهد با رشد تصاعدی بستری‌های کرونایی در منطقه روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه مبلغان به واسطه حضور در بین مردم می‌توانند بهترین تبیین‌گر مسائل بهداشتی و همیار دانشگاه باشند، ابراز کرد: شروع ماه محرم امسال با شروع پیک هفتم کرونا همراه شده که در پشت سر گذاشتن این بیماری، روحانیان و ائمه جمعه و جماعت شهرستان‌های شاهرود و میامی یاریگر ما بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه دورهم نشینی ها، کاهش واکسیناسیون تا ۷۰ درصد در مراکز تجمیعی، عدم استفاده از ماسک و … عواملی بودند که باعث شد دوباره کرونا در شهرستان‌های شاهرود و میامی رشد پیدا کند، تاکید کرد: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که به زودی وارد پیک هفتم کرونا خواهیم شد و این پیک به اوج هم خواهد رسید لذا یکی از مبانی تبلیغ دینی در ماه محرم، موضوع سلامت است.

شیبانی با بیان اینکه سلامت حق مردم است لذا اگر کسی سبب بیماری دیگری را فراهم آورد، در واقع در حق او اجحافی صورت داده و این در دین مبین اسلامی هم مورد تاکید است، گفت: از مبلغان می‌خواهیم تا این موضوعات را به مردم تذکر دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم که شائبه‌هایی از سوی معاندان در ارتباط با شیوع کرونا و ماه محرم، وجود داشته باشد لذا باید با رعایت پروتکل‌ها موجبات کاهش شیوع کرونا را فراهم آوریم، گفت: امروز میامی در وضعیت زرد و شاهرود در وضعیت نارنجی قرار دارد و در نتیجه اگر به این موضوع توجهی صورت نگیرد، امکان ورود به وضعیت قرمز نیز وجود دارد.

شیبانی بیان کرد: در این شرایط دستورات ستاد مقابله با کرونا و رعایت محدودیت‌ها الزامی خواهد بود در نتیجه مراقبت و پیشگیری، یک ضرورت محسوب می‌شود تا بتوانیم تا پایان محرم عزاداری‌ها را برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه باید دستورالعمل‌های کرونا رعایت شود، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر علما تذکر داده‌اند حتی اگر به واکسن و ماسک اعتقادی نداریم، دست کم به خاطر کسانی که جان خود را از بابت کرونا از دست دادند و مردمی که در خطر هستند، این موضوعات را مورد لحاظ قرار دهیم و در کنار عزاداری‌ها و توصیه‌های اخلاقی و مذهبی، می‌بایست توصیه‌های بهداشتی را هم لحاظ کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه اگر جان یک نفر را نجات دهیم، در واقع یک جامعه را نجات داده‌ایم، افزود: واکسیناسیون همچنین از دیگر موضوعاتی است که از جامعه تبلیغی شهرستان‌های شاهرود و میامی می‌خواهیم نسبت به آن حساسیت داشته باشند و آن را ترویج دهند.