  1. هنر
  2. سایر
۲۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۱۹

بهترین زندگینامه های داستانی با موضوع دفاع مقدس معرفی می شوند

بهترین زندگینامه های داستانی با موضوع دفاع مقدس، منتشر شده در سال 1385 در یازدهمین دوره از جشنواره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس معرفی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره کتاب سال دفاع مقدس، در این جشنواره و از میان کتاب های دفاع مقدسی که در سال 1385 برای اولین بار منتشر شده اند برترین اثر به انتخاب هیات داوران معرفی و تقدیر می شوند.

در دهمین دوره از این جایزه، کتاب های "نشان پنجم" نوشته حسین فتاحی، "تپه های بی مهتاب" نوشته عزت الله الوندی، "مردی برای همیشه" کاری از شهاب الدین جعفری و "رضای زهرا" تالیف ابراهیم زاهدی مطلق به عنوان نامزدهای دریافت بهترین جایزه معرفی شدند اما در نهایت هیچ کتابی به عنوان اثر برگزیده و یا تشویقی معرفی نشد.

کد مطلب 554964

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها