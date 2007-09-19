بهترین زندگینامه های داستانی با موضوع دفاع مقدس معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره کتاب سال دفاع مقدس، در این جشنواره و از میان کتاب های دفاع مقدسی که در سال 1385 برای اولین بار منتشر شده اند برترین اثر به انتخاب هیات داوران معرفی و تقدیر می شوند.

در دهمین دوره از این جایزه، کتاب های "نشان پنجم" نوشته حسین فتاحی، "تپه های بی مهتاب" نوشته عزت الله الوندی، "مردی برای همیشه" کاری از شهاب الدین جعفری و "رضای زهرا" تالیف ابراهیم زاهدی مطلق به عنوان نامزدهای دریافت بهترین جایزه معرفی شدند اما در نهایت هیچ کتابی به عنوان اثر برگزیده و یا تشویقی معرفی نشد.