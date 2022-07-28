گلستان رتبه پنجم موقوفات کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح الله سلیمانی فرد ظهر پنجشنبه در گردهمایی مبلغان استان گلستان اظهار کرد: جامعه روحانیان و مبلغان بیشترین شهید و رزمنده را به انقلاب تقدیم کرده‌اند و همواره مردم را به راه فضیلت‌ها و خیرخواهی‌ها راهنمایی کرده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بر امید آفرینی، معرفت افزایی و جهاد تبیین در جامعه تاکید دارد و همه روحانیان وظیفه دارند یک‌صدا در این مسیر حرکت کنند.

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سلیمانی فرد اضافه کرد: روحانیان، امامزاده‌ها و مساجد از مؤلفه‌های قدرت نظام هستند که زمینه تمدن نوین را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: استان گلستان رتبه پنجم موقوفات در کشور را دارد و وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم حسینیه‌ها، امامزاده و مساجد پایگاه‌های قوی مردمی هستند که نقش مهمی در گسترش فرهنگ وقف در جامعه داشته‌اند.

سلیمانی فرد ادامه داد: وقتی رضاخان با مظاهر دین، تعزیه و حجاب مخالفت کرد علمای منطقه با تبلیغ و تبیین با این حرکت ضد ارزشی مبارزه کردند و تفکرات دینی مردم ما در همین حسینیه‌ها و تکایا رشد کرد.

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مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان افزود: امام حسین کشته راه امر به معروف و مبارزه با ظلم و استبداد است و غیر از این نبوده و باید هدف قیام او برای مردم تبیین شود.

وی اضافه کرد: در یک سال اخیر یک هزار و ۵۴۰ مبلغ به سراسر استان اعزام کردیم و روحانیان که علاقه مند به تبلیغ هستند می‌توانند در سامانه مبلغ بومی ثبت نام کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان افزود: در راستای کمک به حفظ بنیان خانواده و آسیب شناسی طلاق تعداد ۶۰ مبلغ آموزش داده شده تا مهارت‌های ده‌گانه را به زوجین آموزش دهند.

سلیمانی فرد با بیان این مطلب که وقف صدقه جاریه و ارزشمند است افزود: سنت حسنه وقف کردن یک سوم اموال در برخی شهرهای کشور انجام می‌شود و از مبلغان خواست تا پویش وقف یک سوم اموال را در گلستان گسترش دهند تا بتوانیم اقدامات ارزشمند بیشتری را در جامعه پیگیری کنیم.