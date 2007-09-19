فرماندار کرج خواستار رسیدگی به وضعیت مدارس قلع و قمعی شد

احمد ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرصت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعلیق احکام مدارس قلع و قمع در سراسر کشور به مدت دو سال رو به اتمام است و هیچ برنامه ای برای خریداری و رفع مشکل این مدارس اجرا نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه آمده است این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست مسئولان باید به صورت ویژه رسیدگی به این مسئله را در سرلوحه کار خود قرار دهند تا مدیران آموزش و پرورش پس از اتمام این مهلت با مشکل مواجه نشوند.

این مسئول خاطر نشان کرد: برخی از این مدارس به ناحق مورد بهره برداری قرار گرفته اند و صاحبان آنها ذی حق هستند چنانچه در این موارد احکام دادگاه نیز به نفع این افراد صادر شده است.

ضیایی یادآور شد: بی تدبیری برخی افراد در گذشته امروز گریبان آموزش و پرورش را گرفته است و مدیران را دچارمشکل کرده است به نحوی که مدیران آموزش و پرورش وقت و انرژی فراوانی را صرف رسیدگی به حل این امر می کنند.

وی با اظهار تاسف از اینکه قیمت این زمین ها نسبت به دو سال گذشته افزایش یافته است عنوان کرد: اگر در این فرصت باقی مانده اقدامی برای رفع این مشکل انجام نشود تنها زیان افزایش قیمت آن متوجه آموزش و پرورش می شود.

فرماندار کرج از نماینده مردم کرج در مجلس و عضو کمیته آموزش وتحقیقات مجلس خواست تا مدارس قلع و قمعی کرج را به طور ویژه پیگیری کند.