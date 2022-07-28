ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) سیاهپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه طبق رسم هر ساله و در آستانه فرا رسیدن ماه عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور خادمان سیاهپوش شد.

در این مراسم حسن اسداللهی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به مداحی پرداخت و خادمان نیز گرداگرد ضریح منور کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) و همچنین مسجد بالاسر را سیاهپوش کردند.

صحن‌های، شبستان‌ها و رواق‌های حرم مطهر نیز از صبح امروز در حال سیاهپوش شدن هستند.

پرچم متبرک عتبه حسینی که بر روی آن یا حسین (ع) هک شده نیز روز جمعه ۷ مرداد ماه ساعت ۱۹ همزمان با شب اول ماه محرم طی مراسمی بر فراز گنبد منور کریمه اهل بیت (ع) به نشانه آغاز عزاداری سیدالشهدا (ع) به اهتزاز در خواهد آمد.

مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در حرم مطهر نیز هر شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) با سخنرانی آیت الله محمد مهدی میرباقری و مداحی حسن شالبافان برگزار می‌شود.