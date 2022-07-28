استفاده از ظرفیت شورای امر به معروف در راستای گشت ارشاد مسئولین

حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله شعبانی موثقی عصر پنجشنبه در شورای اداری استان همدان که با حضور ریاست جمهوری و هیأت دولت هم اکنون در حال برگزاری است، عنوان کرد: این سفرها و در کنار مردم بودن نه تنها خوب است بلکه ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه این سفرها نشان از مردمی بودن به معنای واقعی و یکی از شئون عدالت است؛ خاطرنشان کرد: همدان آنطور که شایسته اش بوده توسعه و رشد پیدا نکرده است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در این زمینه به ظرفیت‌های استان همدان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: طرح مسکن در دولت به نوعی طراحی شده تا زمین به مردم داده شود و خودشان در عرصه ساخت آن وارد کار شوند.

حجت الاسلام و المسلمین شعبانی موثقی خاطرنشان کرد: گشت ارشاد مسئولین قرار بود راه اندازی شود، در این زمینه می‌توان از ظرفیت شورای امر به معروف در دستگاه‌ها استفاده کرد بدین ترتیب می‌توان بر کم کاری‌ها نظارت داشت.

وی در پایان به تدوین سند فرهنگی و سند قرآنی در استان همدان اشاره کرد.