۸ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۴۱

طي 1 ماه آينده صورت مي گيرد :

صدور شناسنامه اصلي به جاي المثني براي زلزله زدگان

سازمان ثبت احوال كشور طي يك ماه آينده براي تمام مردم بم به جاي شناسنامه المثني ، شناسنامه اصلي صادر خواهد كرد .

سعيد عبودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت :  در مواقع عادي براي افرادي كه شناسنامه خود را از دست مي دهند ، شناسنامه المثني صادر مي شود در حاليكه براي مردم بم شناسنامه به جاي صدور شناسنامه المثني ، شناسنامه اصلي صادر خواهد شد . 

وي افزود :  طرح فراخوان صدور شناسنامه براي كسانيكه شناسنامه خود را در زلزله بم از دست داده اند از نخستين روزهاي  پس از زلزله يعني از 8 دي ماه آغاز شد و با اعزام نيروهاي از ساير استانها تا كنون 7 منطقه از 14 منطقه خدمات رساني سجلي شامل  ثبت فوت جان باختگان ، صدور گواهي فوت براي بازماندگان ، تعويض شناسنامه هاي مستعمل و صدور شناسنامه هاي جديد  در منطقه زلزله زده بم راه اندازي شد .

عبودي تصريح كرد :  همكاران ما در اداره ثبت احوال استان كرمان تلاش مي كنند  تا در صورت فراهم شدن امكانات و تجهيزات لازم ، شناسنامه تمام هموطنان بمي را ظرف 1 ماه آينده صادركنند .

معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور در ادامه تصريح كرد : كسانيكه شناسنامه اصلي براي آنها صادر مي شود ، در صورت پيدا كردن شناسنامه قبلي خود بايد آن را به اداره ثبت احوال تحويل دهد و در غير اينصورت تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت .

 

