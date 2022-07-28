تشریح برنامه های دهه اول محرم در شهرستان آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسنعلی رضازاده بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر رعایت شیوه نامههای بهداشتی در برگزاری مراسم عزاداری حسینی اظهار کرد: مردم آستارا حضور پر شور و شعور در عزاداریهای امام حسین (ع) دارند.
وی با برگزار کنندگان مراسم عزاداری امام حسین به دنبال انتقال پیام و فرهنگ عاشورا هستند، افزود: باید به دور از شکل ظاهری محتوای غنی این فرهنگ به نسلهای آینده منتقل شود.
حجت الاسلام رضازاده با اشاره به برگزاری آئین سنتی طشت گذاری در حرم امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) و مساجد آستارا اضافه کرد: همه باید با رعایت نکات بهداشتی و پروتکلها، برافراشتن علمها، سیاه پوش کردن کوچهها و خانهها، مراسم عزاداری امام حسین را احیا کنیم.
وی ادامه داد: برنامه ریزی برای برگزاری مراسمهای عزاداری در مساجد و هیئتها نیز با برگزاری جلسات ویژه با هیئت امنای مساجد و هیئتها، شورای هیئتهای مذهبی، کانون مداحان، نیروی انتظامی و مسئولین شهرستانی انجام شده است.
حجت الاسلام رضازاده اجتماع مردم را پشتوانهای برای نظام اسلامی دانست و افزود: یکی از بزرگترین کارهایی که در تعظیم شعائر دینی انجام میشود و در طول تاریخ اسلام سرچشمه بسیاری از تلاشها و عامل اصلی زنده ماندن نهضت شیعه شده برگزاری عزاداری در ایام محرم است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی آستارا به نقش رسانهها در اشاعه نهضت حسینی اشاره کرد و افزود: با توجه به نیاز همیشگی جامعه اسلامی به امر به معروف و نهی از منکر رسانهها با تبیین و تشریح فلسفه نهضت حسینی و انطباق آن با نیازها و شرایط امروز جامعه زمینه یک حرکت عمومی و فراگیر برای امر به معروف و نهی از منکر را در ایران اسلامی فراهم آورند.
حجت الاسلام رضازاده در ادامه با اشاره به برخی از برنامههای ایام محرم در شهرستانها بیان کرد: همایش «شیرخوارگان حسینی» در روز ششم ماه محرم به صورت همزمان در سراسر کشور در مسجد فاطمه الزهرا (س) یا مصلای آستارا برگزار میشود.
وی گفت: نوجوانان عزادار حسینی نیز در روز هفتم محرم در ویژه برنامه «احلی من العسل» که به همت اداره آموزش و پرورش آستارا برگزار میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی آستارا همچنین به برگزاری «تجمع عاشوراییان» اشاره کرد و گفت: اجتماع بزرگ عاشوراییان آستارا در صورت هماهنگیهای لازم به شکل زنده از رسانههای استانی و ملی پخش میشود.
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