ممنوعیت ورود به لواسانات و رودبارقصران

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذاکریان عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شمیرانات در جمع خبرنگاران از ممنوعیت ورود به لواسانات و رودبار قصران خبر داد.

ذاکریان افزود: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی، برای پیشگیری از آسیب به شهروندان، پلیس راه لواسانات و رودبار قصران تا اطلاع ثانوی از ورود گردشگران به این مناطق جلوگیری خواهد کرد.

فرماندار شمیرانات عنوان داشت: ستاد مدیریت بحران شمیرانات در حالت آماده باش کامل هستند.

وی بیان داشت: اهالی و ساکنان منطقه با رعایت نکات ایمنی و هشدارهای هواشناسی، برای رفت و آمد ممنوعیتی ندارند.