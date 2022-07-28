ممنوعیت ورود به لواسانات و رودبارقصران

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذاکریان عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شمیرانات در جمع خبرنگاران از ممنوعیت ورود به لواسانات و رودبار قصران خبر داد.
ذاکریان افزود: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی، برای پیشگیری از آسیب به شهروندان، پلیس راه لواسانات و رودبار قصران تا اطلاع ثانوی از ورود گردشگران به این مناطق جلوگیری خواهد کرد.
فرماندار شمیرانات عنوان داشت: ستاد مدیریت بحران شمیرانات در حالت آماده باش کامل هستند.
وی بیان داشت: اهالی و ساکنان منطقه با رعایت نکات ایمنی و هشدارهای هواشناسی، برای رفت و آمد ممنوعیتی ندارند.
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