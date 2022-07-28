سید انور رشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از نیروی انسانی خلاق، نخبه و توانمند به عنوان بزرگترین سرمایه هر جامعه نام برد.

وی افزود: بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای رفع مشکلات و چالش‌های مدیریت شهری یکی از مهمترین اولویت‌های شهردار و شورای سنندج است.

شهردار سنندج اظهار کرد: بهره گیری از توان و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در چالش‌های شهری یکی از اولویت‌های مد نظر شهرداری و شورای شهر سنندج است.

رشیدی از راه اندازی مرکز نوآوری چالش‌های مدیریت شهری در سنندج خبر داد و گفت: در راستای تحقق و عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی» توجه به نخبگان دانشگاهی، افراد خلاق، نوآور و شرکت‌های دانش بنیان به صورت ویژه مورد توجه شهرداری و شورای شهر سنندج قرار گرفته است.