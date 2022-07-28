  1. استانها
  2. بوشهر
۶ مرداد ۱۴۰۱، ۲۳:۰۱

معاون فرمانداری دشتی:

تمامی مسیرهای مسدود شده در دشتی بازگشایی شدند

تمامی مسیرهای مسدود شده در دشتی بازگشایی شدند

بوشهر- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی گفت: تمامی مسیرهای مسدود شده شهرستان دشتی ناشی از بارندگی‌ها امروز بازگشایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قائدی پنج شنبه شب در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان از همان ابتدا مدیران در آماده باش کامل بودند.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی افزود: بر اثر بارش شدید باران و بالا آمدن آب رودخانه‌ها برخی از مسیرهای شهرستان مسدود شده بود که در حال حاضر همه مسیرها بازگشایی شدند.

قائدی ادامه داد: برخی از منازل مسکونی در شهر خورموج که دچار آب گرفتگی شده بودند با تلاش نیروهای شهرداری رفع آب گرفتگی شدند.

وی با تاکید بر اینکه مردم هشدارها را جدی بگیرند، ادامه داد: انتظار داریم مردم از تجمع در کنار رودخانه‌ها و دره‌های فصلی پرهیز کنند.

قائدی خاطر نشان کرد: جلسه ستاد بحران در همه بخش‌ها تشکیل شده است.

کد مطلب 5549979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه