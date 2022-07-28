تمامی مسیرهای مسدود شده در دشتی بازگشایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قائدی پنج شنبه شب در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان از همان ابتدا مدیران در آماده باش کامل بودند.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی افزود: بر اثر بارش شدید باران و بالا آمدن آب رودخانه‌ها برخی از مسیرهای شهرستان مسدود شده بود که در حال حاضر همه مسیرها بازگشایی شدند.

قائدی ادامه داد: برخی از منازل مسکونی در شهر خورموج که دچار آب گرفتگی شده بودند با تلاش نیروهای شهرداری رفع آب گرفتگی شدند.

وی با تاکید بر اینکه مردم هشدارها را جدی بگیرند، ادامه داد: انتظار داریم مردم از تجمع در کنار رودخانه‌ها و دره‌های فصلی پرهیز کنند.

قائدی خاطر نشان کرد: جلسه ستاد بحران در همه بخش‌ها تشکیل شده است.