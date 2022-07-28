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۶ مرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۵۶

مدیرکل راهداری آذربایجان غربی خبر داد؛

تردد۷۰۰۰دستگاه ناوگان مسافری از پایانه مرزی آذربایجان غربی

تردد۷۰۰۰دستگاه ناوگان مسافری از پایانه مرزی آذربایجان غربی

ارومیه – مدیرکل راهداری و حمل و نقل راهداری آذربایجان غربی از تردد نزدیک به ۷ هزار دستگاه ناوگان مسافری از پایانه های مرزی استان طی چهار ماهه گذشته سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در این زمینه اظهار کرد: در چهار ماهه اول سال جاری ۶۹۸۷ دستگاه ناوگان مسافری از پایانه‌های مرزی استان تردد کردند که بیشترین ترددها به ترتیب در پایانه‌های مرزی تمرچین، بازرگان و سرو انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار تا پایان تیر ماه سال جاری، در مجموع ۴۳۵۸ ناوگان مسافری از پایانه مرزی تمرچین، ۲۲۸۹ ناوگان مسافری از پایانه مرزی بازرگان و نیز ۳۴۰ ناوگان مسافری از پایانه مرزی سرو تردد کردند.

آرامون اظهار کرد: همچنین بر اساس آمار موجود، در این مدت بالغ بر یک میلیون و ۳۸ هزار مسافر از طریق پایانه‌های مرزی استان تردد داشتند که این مقدار نزدیک به شش برابر مدت مشابه در سال گذشته است.

وی گفت: بیشترین جابجایی مسافرین نیز در چهار ماهه نخست امسال به ترتیب از طریق پایانه‌های مرزی رازی، بازرگان و تمرچین صورت گرفته است.

کد مطلب 5549999

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