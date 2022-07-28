تردد۷۰۰۰دستگاه ناوگان مسافری از پایانه مرزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در این زمینه اظهار کرد: در چهار ماهه اول سال جاری ۶۹۸۷ دستگاه ناوگان مسافری از پایانه‌های مرزی استان تردد کردند که بیشترین ترددها به ترتیب در پایانه‌های مرزی تمرچین، بازرگان و سرو انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار تا پایان تیر ماه سال جاری، در مجموع ۴۳۵۸ ناوگان مسافری از پایانه مرزی تمرچین، ۲۲۸۹ ناوگان مسافری از پایانه مرزی بازرگان و نیز ۳۴۰ ناوگان مسافری از پایانه مرزی سرو تردد کردند.

آرامون اظهار کرد: همچنین بر اساس آمار موجود، در این مدت بالغ بر یک میلیون و ۳۸ هزار مسافر از طریق پایانه‌های مرزی استان تردد داشتند که این مقدار نزدیک به شش برابر مدت مشابه در سال گذشته است.

وی گفت: بیشترین جابجایی مسافرین نیز در چهار ماهه نخست امسال به ترتیب از طریق پایانه‌های مرزی رازی، بازرگان و تمرچین صورت گرفته است.