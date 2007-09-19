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۲۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

محمد محمدی:

شنای معلولین ایران ظرفیت بالایی دارد

شنای معلولین ایران ظرفیت بالایی دارد

شناگر موفق کشورمان در رقابت های پارالمپیک پکن گفت شنای معلولین کشورمان از ظرفیت بالایی برخوردار است و می تواند مدال های بیشتری در رقابت های بین المللی به دست بیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی که در رقابت های شنای معلولان تایوان موفق به کسب 2 مدال طلا شد با بیان این مطلب افزود: سطح رقابت ها از لحاظ کمی و کیفی خوب بود و 20 کشور مطرح در این رقابت ها شرکت کرده بودند. این رقابت ها هرچقدر از لحاظ برگزاری منظم بود به لحاظ نداشتن کلاس بندی ضعیف عمل کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: تیم شنای ایران با بهترین ها در این رقابت ها شرکت کرده بود با این حال من اعتقاد دارم چنانچه با شناگران بیشتری در این گونه رقابت ها شرکت کنیم می توانیم مدال های بیشتری کسب کنیم. در این مسابقات چیدن ترکیب نقش بزرگی داشت و شانس مدال آوری را بالا می برد.

 شناگر کشورمان در 50 متر کرال پشت و 100 متر قورباغه به مدال طلای رقابت های جهانی تایوان دست پیدا کرد.

کد مطلب 555001

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