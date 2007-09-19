شنای معلولین ایران ظرفیت بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی که در رقابت های شنای معلولان تایوان موفق به کسب 2 مدال طلا شد با بیان این مطلب افزود: سطح رقابت ها از لحاظ کمی و کیفی خوب بود و 20 کشور مطرح در این رقابت ها شرکت کرده بودند. این رقابت ها هرچقدر از لحاظ برگزاری منظم بود به لحاظ نداشتن کلاس بندی ضعیف عمل کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: تیم شنای ایران با بهترین ها در این رقابت ها شرکت کرده بود با این حال من اعتقاد دارم چنانچه با شناگران بیشتری در این گونه رقابت ها شرکت کنیم می توانیم مدال های بیشتری کسب کنیم. در این مسابقات چیدن ترکیب نقش بزرگی داشت و شانس مدال آوری را بالا می برد.

شناگر کشورمان در 50 متر کرال پشت و 100 متر قورباغه به مدال طلای رقابت های جهانی تایوان دست پیدا کرد.