آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح نارنجی اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت دوشنبه هفته آینده است.

وی بیان کرد: به دلیل ماهیت تندری و فعالیت محلی این سامانه رگبار و رعدوبرق، تگرگ، وزش باد و گردوخاک، آب گرفتگی موقت معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی در استان البرز پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز متذکر شد: احتمال کاهش میدان دید، لغزندگی سطح جاده وجود دارد.