۱۵ خانوار«هورباف»کوار اسکان داده شدند / وضعیت به حالت عادی درآمد



سعید خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به قرار گیری روستای هورباف در دامنه یک تپه در شهرستان کوار، این روستا امروز عصر مورد هجوم‌شدید سیلاب و آبگرفتگی معابر اصلی قرار گرفت.

وی افزود: با تدابیر صورت گرفته ۱۵ خانواری که منازلشان دچار آبگرفتی شدید شده بود در مدارس این روستا با تمام تجهیزات اسکان داده شدند و با همت امدادگران هلال احمر بوسیله موتور پمپ‌های لجن کش سیلاب وارده به منازل آنان تخلیه شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران فرمانداری کوار با بیان اینکه هم اکنون معابر و خیابان اصلی این روستا خالی از هرگونه آب حاصل از سیلاب است، عنوان کرد: در حال حاضر در کوار و روستای هورباف شرایط عادی است و اعضای ستاد مدیریت بحران در حال پیشگیری از وقوع بحران در بارشهای پایان امشب هستند.

خانی یادآور شد: برخی از خانوارهای درگیر با سیلاب در روستای هورباف به منازل خویشاوندان خود رفته اند و برخی دیگر نیز در مدارس روستا ساکن شده اند.

او از ارزیابی خسارات منازل توسط بنیاد مسکن در روستای هورباف خبر داد و گفت: به جز منازل مسکونی دامداری و کشاورزی روستای هورباف نیز بر اثر بارش‌های امروز دچار خسارت‌جدی شده اند که این موضوع نیز در حال بررسی دقیق برای برآورد خسارت است.

فرماندار کوار اعلام کرد: در بارشهای موسمی امروز، سه نقطه از کوار درگیر سیلاب شدید شد که با تلاش‌های عوامل امدادی ختم به خبر شد.

خانی ادامه داد: روستاهای ولیعصر، دره عسلو و هورباف از مناطق درگیر با سیلاب امروز شهرستان کوار بودند.

وی اضافه کرد: به غیر از هورباف منطقه حادی در شهرستان کوار نداشتیم و تنها نقطه بحرانی بارش‌های امروز کوار هورباف بود که بحمدلله با تدابیر ستاد مدیریت بحران وضعیت به‌حالت عادی درآمده است.

رئیس مدیریت بحران فرمانداری کوار همچنین از باز بودن مسیرهای ارتباطی این شهرستان خبر داد و گفت: کلیه راههای مواصلاتی کوار باز است و مردم در شرایط عادی به سر می‌برند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز عصر در مدت زمان کمتر از یک ساعت ۴۰ میلیمتر باران در شهرستان کوار باریده است.