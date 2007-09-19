تعرفه تکلیفی بخش برق ضرر 3 میلیارد دلاری را برای وزارت نیرو رقم زد

حمیدرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به کمبود منابع مالی در بخش پیمانکاری وزارت نیرو و تاثیر آن در عقب ماندن پروژه ها، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با همت و تلاش خانواده صنعت برق و حمایت بی دریغ وزارت نیرو، کارخانجات و صنایع برق مورد نیاز کشور ایجاد شده و امروز به جرات می توان گفت که ایران دارای توانمندی بسیار بالایی در تولید انتقال و توزیع برق است.

دبیرکل سندیکای صنعت برق افزود: در حال حاضر 90تا 95 تجهیزات مورد نیاز در سطح نیروگاهی در داخل کشور ساخته می شود و این یک افتخار بزرگ است که در زیرساختی ترین صنعت کشور اتفاق افتاد. بنابراین اگر بحرانی که در حال حاضر گریبانگیر صنعت برق کشور و شرکت های پیمانکاری به دلیل کمبود منابع مالی و طلب وزارت نیرو به پیمانکاران شده است را بدون لطمه و هزینه زیادی پشت سر نگذاریم، قطعا در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

صالحی گفت: این بحران ناشی از محدودیت های بودجه‌ای وزارت نیرو و شکاف ناشی از قیمت‌های تکلیفی مجلس برای تعرفه ها و قیمت تمام شده برق است که موجب ایجاد ضرر 3 میلیارد دلاری در سال برای وزارت نیرو شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اکثر شرکت های پیمانکاری صنعت برق دولتی و تنها تعداد اندکی خصوصی هستند. این شکاف درآمد و هزینه ای سبب وارد شدن لطمات بسیاری به پیمانکاران دولتی و خصوصی شده است.

به گفته دبیرکل سندیکای صنعت برق، اگر فردا قرار است 80درصد بخش دولتی صنعت برق به بخش خصوصی منتقل شود، با شرایط فوق حجم فشاری که در آینده این رقم به بخش خصوصی وارد می کند، بسیار سنگین خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: عدم جبران این نقیصه خصوصی سازی صنعت برق را دچار مشکل می کند بنابراین باید با دید منطقی و پرداخت روش های یارانه ای صنعت برق کشور را از بحران های مالی نجات داد.

صالحی گفت: برخی شرکت های پیمانکاری در بخش وزارت نیرو در حال حاضر ورشکست شده و بخشی دیگر نیز که هنوز به حیات ادامه می دهند، در آینده به دلیل اینکه باید جبران هزینه های امروز خود را کنند، مجبور به ارتقا سطح قیمت محصولات و خدمات خود خواهند شد لذا نمی توانند رقاتبی عمل کرده و حتی از کشورهایی نظیر هند و چین نیز باز می مانند.

وی افزود: این بحران برای آینده صنعت برق و سایر صنایع مرتبط که حداقل 15درصد تحت تاثیر نوسانات قیمتی خدمات صنعت برق هستند نیز بسیار خطرناک است. البته شاید بخشی از این بحران به سیاست تثبیت قیمت‌ها برگردد.