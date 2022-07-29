امر به معروف و نهی از منکر راه حل معضلات اخلاق در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم لیوانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم اظهار کرد: سخنرانان، مداحان و نوحه خوانان واقعه محرم و صفر را برای مردم به درستی بازگو کنند.

امام جمعه موقت گرگان افزود: جامعه اسلامی برای نابودی بیماری‌های اخلاقی و اجتماعی به زنده‌نگه‌داشتن اصل مهم امر به‌معروف و نهی از منکر نیازمند است.

وی تصریح کرد: امام حسین (ع) فرمود هدفم از قیام عاشورا اجرای فریضه (امر به معروف و نهی از منکر) است تا جامعه اسلامی را در برابر بیماری مهلک حکومت بنی‌امیه که در آینده جامعه اسلامی با آن مواجه می‌شود، واکسینه شود.

امام جمعه موقت گرگان اضافه کرد: عمل به امر به معروف و نهی از منکر که قیام امام حسین (ع) نیز در راستای عمل به این واجب الهی بود بهترین راه نجات و سعادت جامعه است.

وی ادامه داد: مداحان مراسم عزاداری امام حسین (ع) را با متانت و در شان ائمه برگزار کنند تا موجب سوء استفاده رسانه‌های مخالف و معاند نشود.

لیوانی به سخنرانان و واعظان دینی توصیه کرد که مطالب بیان‌شده در سخنرانی‌ها را از منابع معتبر علمی تهیه کنند.