به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه زنجان با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و عزاداری برای سید و سالار شهیدان، اظهار کرد: عزاداری‌های ماه محرم باید در کنار شوری که عزاداران می‌آفرینند، حتماً همراه با شعور حسین باشد.

وی با بیان اینکه وجود شعور حسینی در عزاداری‌ها باعث خواهد شد تا به معنای واقعی کلمه درک درستی قیام عاشورا داشته باشیم، ادامه داد: بدون شک بیانگر قیام شکوهمند امام حسین (ع) با همراه بودن شعور در عزاداری‌ها برای سید و سالار شهیدان محقق خواهد شد.

امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه برگزاری مطلوب مراسم مذهبی در ایامی که پیش رو داریم، از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم جامعه از پیامدهای قیام عاشورا منتفع شود، باید مطالب ارزشمندی از سوی مداحان، شعرا و مبلغان دینی در این ایام بیان شود.

خاتمی با یادآوری اینکه نگاه ما به هیئات مذهبی همانند یک کلاس درس برای حسینی شدن و از همه مهم‌تر حسینی ماندن است، یادآور شد: آنچه که امروز در شعرخوانی و روضه‌خوانی حائز اهمیت است، یادآوری نکات مهمی چون اخلاق‌مداری و احیای امر به معروف و نهی است منکر است.

وی با اشاره به اینکه ایام محرم بهترین فرصت برای یاری رساندن به بیماران و ادای دین به این قشر رنج کشیده است، تصریح کرد: ائمه جماعات باید از تریبونی که در اختیار دارند، به درستی استفاده کرده و همانند یک پدر، جامعه را از از ظرفیت‌های مختلف از جمله اخلاق و معنویت لبریز کنند.

امام جمعه زنجان همچنین با تاکید بر اینکه امروزه زنان جامعه ما توانسته‌اند به موفقیت‌های روزافزونی در اجتماع دست یابند، عنوان کرد: اسلام به زنان کرامت بخشیده و بانوان این سرزمین با حجاب اسلامی حتی چادر در عرصه‌های مهم و افتخارآمیز قدم برداشته‌اند.