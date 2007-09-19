مرگ داخل رحمی جنین در اثر قند خون بالا

دکتر مهناز اشرفی، با عنوان اینکه خطر دیابت در دوران بارداری، زنان چاق را بیشتر تهدید می کند، به خبرنگار مهر گفت: بررسی قند خون، بعد از صرف غذا، از اهمیت بالایی در سلامت مادر و جنین برخوردار است.

وی تاکید کرد: این وضعیت در سه ماهه اول و آخر دوران بارداری، می بایست بیشتر چک شود و مادران نباید نسبت به قند خون خود در این دوران بی اعتنا باشند.

به گفته نایب رئیس انجمن علمی باروری و ناباروری ایران؛ بالا بودن ناهنجاری های جنینی و زایمان سخت و مرگ داخل رحمی، از عوارض قند خون بالا در دوران بارداری است.

اشرفی تاکید کرد: شاید یکی از دلایل بالا بودن عوارض دوران بارداری در ایران، عدم مشاوره زوجها با پزشک است که می تواند نقش موثری در سلامت مادر و نوزاد داشته باشد.