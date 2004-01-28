به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان بنادروكشتيراني ، اين تعدادكشتي 71 ميليون و 705 هزار و 476 تن كالاي نفتي و غير نفتي جابجا كردند كه در مقايسه با ده ماهه اول سال 1381 حدود 89/13 درصد افزايش نشان مي دهد.

تخليه و بارگيري غير نفتي با رشد 32/22 درصد به 36 ميليون و 752هزار و 468 تن بالغ شد، همچنين تخليه و بارگيري كالا نفتي با رشد 6/19 درصد به 34ميليون و 495 هزار و هشت تن رسيد.

واردات كالاي غير نفتي در دوره مورد بررسي 25ميليون و 878 هزار و 135 تن است كه نسبت به مدت مشابه به سال گذشته معادل 79/22 درصد رشد داشت.

صادرات كالاي غيرنفتي نيز با رشد 83/18 درصد به هشت ميليون و 666هزار و 736 تن رسيد. ترانزيت كالاي نفتي وغير نفتي از بنادر كشور در 10ماه سال جاري در مجموع به چهار ميليون و 107 هزار و 311 تن رسيد كه در مقايسه با سال قبل حدود يك ميليون و 967 هزار و 89 تن بيش از دو برابر افزايش داشته است.عمده كالاي ترانزيت شده مربوط به مواد نفتي بوده است.

در زمينه جابجايي كالاهاي كانتينري دراين دوره مجموع عمليات انجام گرفته به بيش از 950 هزار تي . اي . يو رسيد (950766) كه 36/44 درصد رشد نشان مي دهد.

فعالترين بنادر طي مدت مذكور شهيد رجايي ، امام خميني (ره) و انزلي بوده اند.