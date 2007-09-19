جشنواره امام رضا گامی در جهت احیای تمدن اسلامی است

حجت الاسلام احمد عجمین در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: چهارمین جشنواره خوشنویسی رضوی یزد آبان ماه سال جاری با گستره جهان اسلام در یزد برگزار می شود.

وی افزود: هنرمندان جهان اسلام تا پایان مهرماه مهلت دارند تا آثار خوشنویسی خود را به دبیرخانه جشنواره خوشنویسی رضوی یزد ارسال نمایند.

عجمین با اشاره به این که تاکنون آثار زیادی از هنرمندان کشورهای جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 435 اثر خوشنویسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزاری جشنوراه فرهنگی و هنری امام رضا (ع) را اشاعه فرهنگ اتحاد ملی و انسجام اسلامی دانست.

وی برگزاری جشنواره امام رضا ( ع ) را مهمترین جشنواره سال کشور عنوان کرد و یادآور شد: هنرمندان استان یزد با انگیزه وصف ناشدنی منتظر برگزار خوشنویسی رضوی یزد هستند.