اهتزاز پرچم های رنگارنگ در نقاط مهم شهر تهران

مهندس مهدی گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با نصب میله های مخصوص نصب پرچم در نقاط مهم شهر، نظیر میادین اصلی، تقاطعها، برخی خیابانها و پارکها ، اهتزار پرچمهای رنگارنگ به عنوان یک برنامه مستمر توسط سازمان زیباسازی شهرداری و مناطق 22 گانه شهر دنبال می شود.

وی یادآور شد: در ایام معمول سال و اعیاد، پرچمها در رنگهای متنوع و شاد و در ایام مناسبتهای ملی نظیر 22 بهمن و 12 فروردین ، پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی و در ایام سوگواری نیز پرچمهای سیاه و سبز مورد استفاده قرار می گیرند.

معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیباسازی شهرداری تهران خاطرنشان کرد : تعداد این پرچمها در سطح شهرتهران با توجه به توسعه معابر و ایجاد نقاط جدید مناسب با این طرح افزایش می یابد و می شود شمار آنها را بیش از 1000 عدد تخمین زد.

گلشنی افزود : سازمان زیباسازی و مناطق شهرداری ، نظارت دائم بر روی وضعیت و پاکیزگی این پرچمها دارند تا در صورت نیاز نسبت به تعویض و پاکیزگی آنها اقدام گردد.