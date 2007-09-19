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۲۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۳۷

اهتزاز پرچم های رنگارنگ در نقاط مهم شهر تهران

اهتزاز پرچم های رنگارنگ در نقاط مهم شهر تهران

معاون سازمان زیباسازی شهرداری تهران از اهتزاز پرچمهای رنگارنگ در نقاط مهم شهر تهران در تمام ایام سال و به شکلی ویژه در مناسبتهای خاص ملی و مذهبی خبر داد.

مهندس مهدی گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با نصب میله های مخصوص نصب پرچم در نقاط مهم شهر، نظیر میادین اصلی، تقاطعها، برخی خیابانها و پارکها ، اهتزار پرچمهای رنگارنگ به عنوان یک برنامه مستمر توسط سازمان زیباسازی شهرداری و مناطق 22 گانه شهر دنبال می شود.

وی یادآور شد: در ایام معمول سال و اعیاد، پرچمها در رنگهای متنوع و شاد و در ایام مناسبتهای ملی نظیر 22 بهمن و 12 فروردین ، پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی و در ایام سوگواری نیز پرچمهای سیاه و سبز مورد استفاده قرار می گیرند.

معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیباسازی شهرداری تهران خاطرنشان کرد : تعداد این پرچمها در سطح شهرتهران با توجه به توسعه معابر و ایجاد نقاط جدید مناسب با این طرح افزایش می یابد و می شود شمار آنها را بیش از 1000 عدد تخمین زد.

گلشنی افزود : سازمان زیباسازی و مناطق شهرداری ، نظارت دائم بر روی وضعیت و پاکیزگی این پرچمها دارند تا در صورت نیاز نسبت به تعویض و پاکیزگی آنها اقدام گردد.

کد مطلب 555083

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