همایش زنان معمار ایرانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش زنان معمار ایرانی در راستای معرفی توانمندی های زنان معمار و شهرساز کشورمان ، تشویق بانوان فعال در رشته های معماری و شهرسازی ، مستند سازی فعالیت ها و اطلاعات علمی و عملی استادان، پژوهشگران و مدیران ارشد زن رشته معماری و شهرسازی دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مشارکت زنان و جهانی شدن معماری و شهرسازی ، فضا و جنسیت در معماری و شهرسازی معاصر ایران ، آموزش و پژوهش معماری و شهرسازی و حرفه در معماری و شهرسازی از محورهای اصلی این همایش است.

مهندس فریدون رضوی کیا رئیس بنیاد علمی و پژوهشی معماری و شهرسازی ایران در ارتباط با این همایش گفت: همایش زنان معمار ایرانی رویدادی است که به ابتکار این بنیاد و کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران با هدف معرفی زنان معمار ایران طی روزهای 23 الی 25 آبان ماه 1386 در تهران برگزار می شود.

وی از فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و نیز اداره کل امور بانوان شهرداری تهران به عنوان نهادهای دولتی که در برگزاری این همایش همکاری دارند نام برد و افزود: کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز حمایت خود را از این همایش اعلام نموده است.

رضوی کیا، با ذکر اینکه بنیاد علمی ، پژوهشی معماری و شهرسازی ایران در سال 1384 با عنوان ستاد بزرگداشت روز معمار و هفته معماری فعالیت خود را آغاز نموده و در سال 1386 با تشکیل هیئت امنا و گسترش دامنه فعالیت با عنوان بنیاد فعالیت می کند افزود: این بنیاد هم اکنون 70 عضو و کارمند دارد و با تعدادی از سازمانها مانند دانشگاه ها، موسسات پژوهشی ، شرکت های تخصصی ، شهرداری ها و همچنین گروه ها و افراد علاقه مند به رشته معماری در زمینه های پژوهشی ، آموزش و مشاوره در زمینه معماری و شهرسازی همکاری می نماید.

وی موضوعاتی نظیر چیستی، معماری ، مشارکت زنان و جهانی شدن معماری و شهرسازی ، فضا و جنسیت در معماری و شهرسازی معاصر ایران ، آموزش و پژوهش معماری و شهرسازی و حرفه در معماری و شهرسازی را از محورهای اصلی همایش بر شمرد.

رئیس بنیاد علمی و پژوهشی معماری و شهرسازی ایران، همچنین از برپایی نمایشگاهی از آثار زنان در عرصه معماری و شهرسازی به موازات برگزاری همایش زنان معمار ایرانی در تاریخ 23- 25 آبان ماه 1386 خبر داد و ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین برنامه هایی در رشد و ارتقای نقش زنان ایرانی در عرصه های مختلف فعالیتهای اجتماعی کشور مخصوصا حیطه معماری و شهرسازی موثر باشد.

شایان ذکر است،علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی همایش زنان معمار ایرانی به آدرس www.iwac.ir مراجعه نموده یا با تلفن 66431384 تماس حاصل نمایند.