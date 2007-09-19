هیچ مورد جدیدی از بیماری وبا در کشور مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه وزارت بهداشت آمده است ، از زمان شروع همه گیری بیماری وبا در شمال عراق ، 24 مورد ابتلا به بیماری وبا در کشورشناسایی شده است که منشاء همه آنها کشور عراق بوده است.

بر اساس این گزارش، همه افراد مبتلا شده به این بیماری تحت درمان قرار گرفته و به طور کامل بهبود یافته اند و هیچ مورد فوتی تاکنون گزارش نشده است.

در این اطلاعیه آمده است ، در حال حاضر نظام مراقبت بیماریها در گلوگاههای مرزی به طور شبانه روزی فعال هستند و ماموران مستقر در این مناطق آموزش های لازم را به مردم ارائه می دهند و در صورت مشاهده علائم بیماری آنها را به مراکز بهداشتی درمانی اعزام می نمایند.

از مردم خواسته شده که از مسافرتهای غیر ضروری به کشور عراق خودداری نمایند و یا در قالب کاروان های سازمان حج و زیارت به این کشور سفر کنند.همچنین به هموطنان مناطق غربی توصیه شده است که ضمن رعایت نکات بهداشت فردی ، از سلامت آب مصرفی نیز اطمینان حاصل نمایند.

در پایان این اطلاعیه به تمامی رسانه ها اعلام شده است که تنها منبع صحیح خبر در مورد بیماری وبا، مرکز مدیریت بیماریها و یا اطلاعیه های صادر شده از سوی روابط عمومی این وزارتخانه است.