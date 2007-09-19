ایران در برابر مواضع خصمانه فرانسه خویشتنداری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز در شماره امروز خود با بیان این مطلب به تحلیل سخنان روز یکشنبه 25 شهریور "برنار کوشنر" و واکنش های صورت گرفته به آن پرداخت و نوشت : در ماه گذشته، شاهد افزایش تنش ها درباره مسئله هسته ای ایران بودیم که آخرین مورد آن اظهارات کوشنر در این مورد بود، اما ایران در واکنش به این تنشها تا کنون میانه روی را اتخاذ کرده است.

به گزارش تایمز، سه عامل در ماه گذشته منجر به افزایش تنش ‌ها در مسئله ایران شده است. اول اینکه "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توافق با تهران برای حل موضوعات باقیمانده که بدون مشورت کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان انجام شد خشم این کشورها را برانگیخت. در این میان آمریکا برای اینکه بتواند بار دیگر حرف اول و آخر را در این باره بزند خواستار برگزاری نشست مدیران سیاسی پنج کشور عضو دائم شورای امنیت شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان در واشنگتن شد.

تایمز در ادامه می نویسد : عامل دومی که بر افزایش این تنشها تاثیرگذار بود، تمایل فرانسه تحت ریاست جمهوری جدید نیکلا سارکوزی برای پیگیری رویکردی خصمانه ‌تر در قبال ایران است. بر همین اساس بود که "برنار کوشنر" وزیر امورخارجه فرانسه گفت :" پاریس باید برای جنگ با ایران خود را آماده کند." مورد سوم، اختلاف در کاخ سفید درباره حدود تقابل با ایران است.

در این میان جرج بوش در بحثهای هفته گذشته درباره عراق این درگیری را به عنوان راهی برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه خواند. "دیک چنی" معاون رئیس جمهور ‌آمریکا نیز موضع تندتری را اتخاذ کرده، اما "کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه این کشور در اقدامی نادر از موضع دولت فاصله گرفته و اعلام کرده است خواستار رویکرد دیپلماتیک در برابر ایران است.

تایمز در پایان می نویسد : اما در این میان ایران با اتخاذ سیاست میانه روی، واکنش چندان تندی به این اظهارات مقامهای آمریکایی و فرانسوی نشان نداده و این اقدام تهران نشان می دهد ایران مایل به ادامه مسیر دیپلماتیک در پرونده خود است.