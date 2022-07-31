به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر در این مدت موفق به مراجعه حضوری نشدید طبق روال تمامی وسایل پیدا شده که کسی سراغی از آنها نگرفته است به ایستگاه مرکزی هر خط فرستاده می‌شود تا در سامانه ستاد اشیا پیدا شده ثبت شود بعد از یک هفته نیز وسایل به ستاد مرکزی تحویل داده می‌شوند.

بعد از این می‌توانید از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا پنج‌شنبه با تلفن‌های ۳۳۹۰۰۱۷۲ و ۳۳۹۰۰۱۷۱ ستاد تماس گرفته و جویای وسایل گمشده خود شوید، در صورت تطبیق مشخصات، وسایل بهشما تحویل داده می‌شود.

همچنین می‌توانید با مراجعه به سایت شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه به نشانی metro.tehran.ir در زیر منوی «خدمات بهره‌برداری» جویای وسیله خود شوید.

گفتنی است لیست تفکیک شده اشیای فرستاده شده به‌صورت دوره‌ای اعلام می‌شود. این اشیا تا دو ماه در ستاد باقی می‌مانند و اگر در این مدت صاحب آن پیدا نشد مراحل اداری طی شده و به انبار فجر حضرت امام مربوط به اموال بلاصاحب و بلا وارث تحویل داده می‌شوند. ضمناً مدارک شناسایی هم به مراکز صادرکننده فرستاده می‌شوند.

برای مشاهده لیست اشیا پیدا شده مسافران مترو در تیر ماه ۱۴۰۱ اینجا کلیک کنید.

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